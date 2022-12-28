Настя Каменських і Потап вперше з'явилися на людях разом після чуток про розлучення

Українська співачка Настя Каменських та її чоловік, репер та продюсер Потап розвіяли чутки стосовно свого розлучення.

Так, нещодавно подружжя побувало на різдвяній вечірці своєї подруги, бізнесвумен Христини Хроновської. Про захід Христина розповіла у сторіз своєї сторінки в Instagram.

На відео, якими поділилася Хроновська видно, як Потап і Настя разом виконують легендарну "Червону руту". Каменських ніжно обіймала чоловіка за плечі та усіляко приділяла йому знаки уваги.

Потап і Настя Каменських / Фото: instagram.com/hrystia

Ця вечірка була організована в тематичному українському стилі, і, найімовірніше, була благодійною. Хроновська не стала уточнювати. На захід Настя прийшла у гарній вишиванці та шкіряних штанях, а от Потап надав перевагу total black.

Потап і Настя Каменських / Фото: instagram.com/hrystia

Потап і Настя Каменських / Фото: instagram.com/hrystia

Зазначимо, що це був перший вихід зіркової пари у світ разом за останній час. У Мережі стали ширитися чутки про ймовірне розлучення Потапа і Насті. Фанати почали переживати, що закохані припинили постити спільний контент у соцмережах та в якомусь позитивному контексті згадувати одне одного, що наштовхнуло їх на сумну думку.

Нагадаємо, що Потап і Настя Каменських у травні 2019 року під Києвом відгуляли розкішне весілля. А перед цим, 2017-го закохані лише вдвох обмінялися обітницями в Лас-Вегасі.

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