Настя Каменських кардинально змінила колір волосся, стала рудою і зачарувала кліпом на іспанськомовний хіт

Українська співачка Настя Каменських слідом за прем'єрою відео на трек "Зірка в небі", потішила прихильників випуском кліпу на свою нову іспанськомовну композицію "Tu y Yo".

Пісню "Tu y Yo" Каменських записала ще до початку повномасштабного вторгнення на легендарній студії звукозапису в США. Але після 24 лютого співачка поставила всі творчі плани на паузу і зайнялась благодійними справами.

Проте зараз Настя повернулась до здійснення своїх творчих мрій, адже усі ми маємо продовжувати жити. І вона відчула потребу поділитись цим треком з публікою.

"Кохання – це наймогутніше почуття. Саме з кохання створюється все найкраще у світі. Але іноді стається так, що від великої сили та непереборності почуттів, ми втрачаємо контроль. Та саме заборонене кохання – завжди найсильніше, найчуттєвіше, найяскравіше! Ця пісня про закоханих, які дуже хочуть бути разом, але не можуть. Кожного разу, коли вони бачать одне-одного, всередині починає палати шалений вогонь пристрасті. Але є багато непереборних обставин, які не дають цій парі бути разом", – розповіла про композицію співачка.

Настя Каменських

У кліпі до цієї пісні Каменських постає у двох образах – темний і світлий. За словами артистки, вони символізують складний внутрішній вибір головної героїні, в якій борються темна і світла сторони її особистості. Головна героїня кліпу, молода заміжня жінка, що стала об'єктом пристрасті до іншого хлопця, грає в шахи. І вони символізують внутрішню боротьбу її почуттів.

Трек "Tu y Yo" та відеокліп вже доступні на всіх цифрових майданчиках. Прем'єра зацікавила всесвітньо відомі видання, які публікуються в США, Аргентині, Мексиці, Колумбії, Іспанії – такі як HOLA!USA, Rolling Stone en Espanol.

Настя Каменських

Нагадаємо, раніше Настя Каменських відреагувала на хейт та насмішки після свого інтерв'ю Маші Єфросиніній.

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