Настя Каменських, на тлі розриву з Потапом, з’явилася на людях з нареченим Меган Фокс

Артистка з’явилась на червоній доріжці премії в Латинській Америці.
Українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно поїхала до Колумбії, днями відвідала головну подію Латинської Америки – Premio Lo Nuestro. Премія щороку збирає весь бомонд і топові світові ЗМІ.
Співачка отримала унікальну можливість поспілкуватись із пресою з усього світу та розповісти їм, що війна в Україні не скінчилась і нагадати, що світ повинен якось реагувати та допомагати. Каменських роздала багато інтерв'ю для відомих видань на важливі соціальні теми.
На червоній доріжці Настя Каменських була помічена з Machine Gun Kelly, американським актором, музикантом і чоловіком Меган Фокс, яка нещодавно обурила українок принизливим порівнянням в своєму пості Instagram.
Знаменитості мило спілкувались та приковували погляди папараці, які почали їх масово фотографувати. Здається, Настя Каменських замінила провокативну акторку, через яку українські жінки навіть влаштували в соціальних мережах флешмоб.
Сама Меган Фокс, дружина артиста, на Premio Lo Nuestro помічена не була. А от чоловік Каменських, репер та продюсер Потап також засвітився на цьому заході. Щоправда Настю він уникав. Натомість Потап наробив фото з багатьма латиноамериканськими зірками. Зокрема продюсер сфотографувався з Anitta, Bad Gyal, Gente de Zona, Lele Pons.
Нагадаємо, днями Настя Каменських випустила неочікуваний дует з автором хітів Енріке Іглесіаса. Артистка представила композицію Con Amor Se Cura, яку створила з відомим кубинським артистом, музичним продюсером Descemer Bueno.
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