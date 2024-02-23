Настя Каменських, на тлі розриву з Потапом, з’явилася на людях з нареченим Меган Фокс

Українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно поїхала до Колумбії, днями відвідала головну подію Латинської Америки – Premio Lo Nuestro. Премія щороку збирає весь бомонд і топові світові ЗМІ.

Співачка отримала унікальну можливість поспілкуватись із пресою з усього світу та розповісти їм, що війна в Україні не скінчилась і нагадати, що світ повинен якось реагувати та допомагати. Каменських роздала багато інтерв'ю для відомих видань на важливі соціальні теми.

Настя Каменських в Латинській Америці

Настя Каменських в Латинській Америці

Настя Каменських в Латинській Америці

На червоній доріжці Настя Каменських була помічена з Machine Gun Kelly, американським актором, музикантом і чоловіком Меган Фокс, яка нещодавно обурила українок принизливим порівнянням в своєму пості Instagram.

Настя Каменських та Machine Gun Kelly

Знаменитості мило спілкувались та приковували погляди папараці, які почали їх масово фотографувати. Здається, Настя Каменських замінила провокативну акторку, через яку українські жінки навіть влаштували в соціальних мережах флешмоб.

Сама Меган Фокс, дружина артиста, на Premio Lo Nuestro помічена не була. А от чоловік Каменських, репер та продюсер Потап також засвітився на цьому заході. Щоправда Настю він уникав. Натомість Потап наробив фото з багатьма латиноамериканськими зірками. Зокрема продюсер сфотографувався з Anitta, Bad Gyal, Gente de Zona, Lele Pons.

Потап та Machine Gun Kelly / Фото: instagram.com/realpotap

Потап та Anitta / Фото: instagram.com/realpotap

Потап у Латинській Америці / Фото: instagram.com/realpotap

Нагадаємо, днями Настя Каменських випустила неочікуваний дует з автором хітів Енріке Іглесіаса. Артистка представила композицію Con Amor Se Cura, яку створила з відомим кубинським артистом, музичним продюсером Descemer Bueno.

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