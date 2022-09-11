Настя Каменських на тлі згорілої ворожої техніки гнівно звернулася до росіян

Вже 200 днів українці героїчно захищають країну від російських окупантів. Співачка Настя Каменських гнівно звернулася до загарбників, які вторглися в Україну.

У своєму Instagram виконавиця опублікувала декілька знімків, які були зроблені на тлі згорілої ворожої техніки. У дописі під фото Каменських гнівно звернулася до росіян та закликала їх полишити українців у спокої.

"200 днів повномасштабної війни та боротьби за свободу та незалежність, яку хотіли відібрати! Просто повертайтесь туди, звідки прийшли! Забирайте весь свій металобрухт з нашої землі. Досить красти чужі життя, території, культурне надбання, свободу країни... та навіть пральні машини й унітази", - висловилась Настя.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Окрім того співачка подякувала українським захисникам, які кожного дня наближають перемогу України у війні з Росією.

"Слава нашим ЗСУ! Дякуємо вам за те, що ви наближаєте перемогу! Робите все можливе, аби окупанти пошкодували, що ступили на нашу вільну українську землю! Слава всім, хто робить свій вклад в перемогу! І як написано на моїй футболці: "Та від‘їб***ся ви від нас!" – висловилася Каменських.

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