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Настя Каменських на тлі згорілої ворожої техніки гнівно звернулася до росіян

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Настя Каменських на тлі згорілої ворожої техніки гнівно звернулася до росіян

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Українська співачка Настя Каменських закликала окупантів повертатися туди, звідки вони прийшли.

Вже 200 днів українці героїчно захищають країну від російських окупантів. Співачка Настя Каменських гнівно звернулася до загарбників, які вторглися в Україну.

У своєму Instagram виконавиця опублікувала декілька знімків, які були зроблені на тлі згорілої ворожої техніки. У дописі під фото Каменських гнівно звернулася до росіян та закликала їх полишити українців у спокої.

"200 днів повномасштабної війни та боротьби за свободу та незалежність, яку хотіли відібрати! Просто повертайтесь туди, звідки прийшли! Забирайте весь свій металобрухт з нашої землі. Досить красти чужі життя, території, культурне надбання, свободу країни... та навіть пральні машини й унітази", - висловилась Настя.

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux
Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Окрім того співачка подякувала українським захисникам, які кожного дня наближають перемогу України у війні з Росією.

"Слава нашим ЗСУ! Дякуємо вам за те, що ви наближаєте перемогу! Робите все можливе, аби окупанти пошкодували, що ступили на нашу вільну українську землю! Слава всім, хто робить свій вклад в перемогу! І як написано на моїй футболці: "Та від‘їб***ся ви від нас!" – висловилася Каменських.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3865
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