Настя Каменських на YouTube показала шоу "Я - Україна" і зізналася, скільки грошей зібрала для військових

Співачка Настя Каменських потішила своїх шанувальників, які не змогли бути присутніми на її всеукраїнському шоу "Я - Україна".

Так, на своєму офіційному YouTube-каналі артистка представила відеоверсію шоу "Я – Україна", яке зібрало аншлаг у столичному палаці "Україна". Зазначимо, що постановником шоу став креативний директор "Євробачення-2023" від України Герман Нєнов.

Робота над шоу "Я – Україна" тривала чотири з половиною місяці. Головним символом концерту стало сонце. За словами режисера-постановника це не є випадковим, адже українці є світлою нацією, яка випромінює світлу енергію.

Настя Каменських, шоу "Я – Україна"

Головною метою події було зібрати кошти на потреби тактичної медицини для проєкту відомої волонтерки Тати Кеплер "Птахи". Каменських та її команді вдалося зібрати 100 тисяч гривень.

Шоу "Я – Україна" було поділене на чотири концептуальних блоки, в кожного з яких був свій меседж і свій символізм. Усього на концерті артистка виконала 18 пісень. Головною технологічною фішкою шоу стало грандіозне світлове коло, яке повністю змінило сприйняття сцени в палаці "Україна". Раніше таким чином цю сцену не змінював жодний артист. За допомогою світла коло трансформувалось під час кожного номеру в залежності від його концепції.

Настя Каменських, шоу "Я – Україна"

В одному з інтро були задіяні відеозвернення від мами Насті Каменських, хрещеної мами артистки Алли Кудлай та відомого блогера Галицької Діви. Це стало сюрпризом навіть для самої артистки.

Настя Каменських, шоу "Я – Україна"

Перед концертом був проведений аукціон, де продавали прапор з автографом Валерія Залужного та картину, яку написала сама співачка. Всі зібрані гроші були направлені на потреби тактичної медицини.

Вже в березні цього року NK Настя Каменських вирушить в другу частину туру "Я –Україна" з оновленою концертною програмою. Графік концертів дивіться у соцмережах артистки.

Настя Каменських, шоу "Я – Україна"

Нагадаємо, у грудні Настя Каменських відіграла концерт у Молдові. Виконавиця у у Кишиневі запрем'єрила своє велике сольне шоу, яке вже раніше відіграла в Києві.

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