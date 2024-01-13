Настя Каменських на YouTube показала шоу "Я - Україна" і зізналася, скільки грошей зібрала для військових

У березні артистка вирушить у другу частину туру.
Співачка Настя Каменських потішила своїх шанувальників, які не змогли бути присутніми на її всеукраїнському шоу "Я - Україна".
Так, на своєму офіційному YouTube-каналі артистка представила відеоверсію шоу "Я – Україна", яке зібрало аншлаг у столичному палаці "Україна". Зазначимо, що постановником шоу став креативний директор "Євробачення-2023" від України Герман Нєнов.
Робота над шоу "Я – Україна" тривала чотири з половиною місяці. Головним символом концерту стало сонце. За словами режисера-постановника це не є випадковим, адже українці є світлою нацією, яка випромінює світлу енергію.
Головною метою події було зібрати кошти на потреби тактичної медицини для проєкту відомої волонтерки Тати Кеплер "Птахи". Каменських та її команді вдалося зібрати 100 тисяч гривень.
Шоу "Я – Україна" було поділене на чотири концептуальних блоки, в кожного з яких був свій меседж і свій символізм. Усього на концерті артистка виконала 18 пісень. Головною технологічною фішкою шоу стало грандіозне світлове коло, яке повністю змінило сприйняття сцени в палаці "Україна". Раніше таким чином цю сцену не змінював жодний артист. За допомогою світла коло трансформувалось під час кожного номеру в залежності від його концепції.
В одному з інтро були задіяні відеозвернення від мами Насті Каменських, хрещеної мами артистки Алли Кудлай та відомого блогера Галицької Діви. Це стало сюрпризом навіть для самої артистки.
Перед концертом був проведений аукціон, де продавали прапор з автографом Валерія Залужного та картину, яку написала сама співачка. Всі зібрані гроші були направлені на потреби тактичної медицини.
Вже в березні цього року NK Настя Каменських вирушить в другу частину туру "Я –Україна" з оновленою концертною програмою. Графік концертів дивіться у соцмережах артистки.
Нагадаємо, у грудні Настя Каменських відіграла концерт у Молдові. Виконавиця у у Кишиневі запрем'єрила своє велике сольне шоу, яке вже раніше відіграла в Києві.
Читайте також: