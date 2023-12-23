Настя Каменських зізналася, що погладшала, і відповіла, як ставиться до своїх нових форм

Українська співачка Настя Каменських зізналася, що її вага значно змінилася за останній період і поділилася своїм щоденним раціоном.

Так, артистка не стала приховувати, що вона погладшала за останній час. Втім, знаменитість запевнила, що з новою вагою вона почуває себе комфортно. І додала, що це допомогло їй остаточно прийняти себе. Наразі Настя визнає, що раніше виснажувала свій організм постійними дієтами, щоб бути худорлявою. Нині ж співачка знову дотримується дієти для здорового збалансованого харчування.

Настя Каменських з Євгеном Клопотенком

"Насправді я погладшала нормально. З цього приводу не хвилююся. Я маю дуже гарний вигляд. Навпаки, з такою вагою я себе на 100% полюбила. Я була такою сухенькою. Зараз я зрозуміла, що я себе "ґвалтувала". Тому що був надзвичайний режим, п’ятиразове харчування. Зараз знову перейшла до нього, 4-5 разів на день харчуюся. Їм мало калорій, але це збалансована їжа. Наприклад, на сніданок − складні вуглеводи; перекус − білок від яйця; обід о першій, має обов'язково бути в один і той самий час; далі клітковина, наприклад, курка і трішечки гречки. Останній прийом їжі – це білок, риба, курка або індичка, салат", - розповіла Каменських в програмі "Пекельні борошна".

Нагадаємо, співачка Настя Каменських нещодавно відіграла емоційний концерт у Молдові. Вона зібрала найбільший концертний майданчик країни.

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