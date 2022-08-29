Настя Каменських назвала причину, чому Потапу паралізувало пів обличчя

У червні виконавець Потап налякав своїм зовнішнім виглядом – у нього паралізувало пів обличчя.

Продюсер не розповідав, що саме з ним сталося, а от його дружина – співачка Настя Каменських назвала причину.

За словами виконавиці, від початку повномасштабної війни всі стресують. Потапенко, який ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україні поїхав до Іспанії, не виняток. За словами Насті, її чоловік сильно хвилювався і на тлі стресу у нього паралізувало пів обличчя.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

"У нього відняло половину обличчя. Де б ти не був, у твоїй країні війна, у твоєму серці війна, у твоєму житті війна.. Переживають усі. І Льоша мій не виняток. Він як чоловік повинен триматися. Коли я в істериці, всі хвилюються, тут треба евакуювати, тут треба домовитися, тут допомогти, тут поїхати... І такий його моральний стан привів до того, що в нього паралізувало половину обличчя", - розповіла Каменських в інтерв'ю Аліні Доротюк.

За словами артистки, Потап не міг ані їсти, ані пити. Репер два місяці лікувався і досі відновлюється.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

"Це мало дуже страшний вигляд. Воно паралізувало, і не працювала частина обличчя. Ти не можеш їсти, пити. Здавалося, обличчя ніколи не повернеться до нормального стану. У кожного по-своєму. Стрес такий сильний, що організм не може на нього не реагувати. Коли ти нервуєшся-нервуєшся, а ще й не знаєш, що буде завтра, то все", - додала Настя.

Зазначимо, нещодавно Каменських повернулася до України. Утім, прихильників почало бентежити, чому ж Потап не приїхав разом з нею. Настя розповіла, чому її чоловік залишився за кордоном.

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