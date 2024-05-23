Настя Каменських ніжно привітала Потапа з річницею шлюбу і показала їхнє романтичне фото

Подружжя вже п'ять років живе в офіційному статусі чоловіка та дружини.

Українська співачка Настя Каменських та репер Потап святкують важливу дату в їхньому сімейному житті.

Так, сьогодні, 23 травня, рівно п'ять років минуло від дня весілля закоханих. Настя Каменських вже встигла привітати чоловіка з річницею шлюбу. Артистка опублікувала їхнє романтичне фото. На знімку співачка у білій сукні ніжно обіймала коханого та тягнулася до поцілунку. Тим часом репер в офіційному костюмі впевнено дивився в об'єктив фотокамери.

Особливо Каменських розчулила словами привітань. Співачка під фото залишила рядки зі своєї пісні "Обіцяю".

Настя Каменських і Потап / Фото: instagram.com/kamenskux

"Я обіцяю бути тобі морем, небом бути зоряним. П'ять років", - звернулася до чоловіка виконавиця.

Зазначимо, Настя Каменських та Потап зіграли весілля 23 травня 2019 року під Києвом. Подружжя вже п'ять років живе в офіційному шлюбі. За цей час з'являлося чимало пліток, що в їхніх стосунках негаразди. Утім, закохані дають зрозуміти, що в шлюбі все чудово.

Нагадаємо, нещодавно голлівудський актор Сильвестр Сталлоне святкував річницю шлюбу зі своєю дружиною Дженніфер Флавін. З нагоди важливої дати зірка бойовиків показав, яким було їхнє весілля.

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