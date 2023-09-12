Настя Каменських переклала свій легендарний хіт "Это моя ночь" українською

Українська співачка Настя Каменських потішила прихильників українськомовною версією свого легендарного хіта "Это моя ночь".

Загалом, вперше виконавиця заспівала композицію українською ще два роки тому на одному з благодійних концертах. Утім, трек не був представлений на цифрових майданчиках. Нині ж Каменських офіційно опублікувала трек, який тепер має назву "Це є моя ніч".

"Від самого початку сольного проєкту NK я випустила багато треків українською, які стали справжніми хітами і яким тисячі людей підспівували на концертах на головних міських площах та масштабних фестивалях. А останні два роки на благодійних концертах та заходах в підтримку України я виступаю виключно з україномовною програмою", - прокоментувала виконавиця.

Співачка вже й інші свої хіти переклала з російської. Вже 15 вересня світ побачить українською такі треки, як "Дівчата рулять", "Червоне вино", "Попа як у Кім".

"На прохання прихильників, для яких деякі пісні вже по-справжньому знакові та містять у собі спогади про щасливі часи, ми переклали їх українською. Увесь цей час я бачу, з яким захватом та теплом вони сприймаються аудиторією під час моїх виступів. Тому я вирішила випустити ці пісні на цифрових майданчиках, щоб усі охочі могли як слід підготуватися та на моїх концертах заспівати їх зі мною в унісон!" – зазначила артистка.

Настя Каменських / Фото: Пресслужба NK

Нагадаємо, нещодавно хіти співачки Тіни Кароль "Выше облаков" і "Ноченька" зазвучали українською. Щоправда, переклала їх та виконує не виконавиця, а інші артисти.

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