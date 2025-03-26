Настя Каменських підігріла чутки про розлучення з Потапом: "Кожна історія має свій кінець"

Українська співачка Настя Каменських підігріла чутки про розлучення з чоловіком, репером та продюсером Потапом.

Нова хвиля пліток про розрив пари виникла після релізу композиції виконавиці Bloody Mary. У пісні артистка співає про кохання, яке повністю все заполонило і здавалося, що триватиме вічно. Утім, ця романтична історія, на жаль, мала свій кінець. Як би не було боляче та тяжко, треба рухатися далі.

Нова пісня Насті Каменських Bloody Mary, яка потрапила до плейлиста Top Hits Ukraine видання "Слухач", створена на основі власного досвіду і в найтемніші часи виконавиці – коли вона відчула, що "кожна історія має свій кінець".

"Bloody Mary – пісня про кохання, яке закінчилося, хоч самі закохані й думали, що це назавжди. А народилася вона в найтемніший період життя артистки, коли та вперше по-справжньому відчула, що кожна історія має свій кінець", - йдеться в описі до композиції.

Настя Каменських / Фото: PR-служба Насті Каменських

Користувачі Мережі спробували знайти прихований сенс і дійшли висновку, що таким чином співачка підігріла чутки про її розлучення з Потапом: "Здається, пісня – це відповідь про її шлюб", "Таки розлучилися?", "Сподіваюся, що ситуація вигадана".

Самі ж Настя Каменських та Потап пліток про розлучення не підтверджують, а репер на початку лютого запевняв, що між ними все гаразд. Окрім того, виконавиця створила нову композицію разом із чоловіком, а він, своєю чергою, вітав її з прем'єрою. Утім, чутки про їхній розрив не вщухають.

Нагадаємо, нещодавно журналіст Дмитро Комаров підтвердив, що розлучається з дружиною Олександрою Кучеренко. Також ведучий назвав причину такого рішення.

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