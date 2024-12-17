Настя Каменських підтримала поранених військових і розкрила, як допомогла збирати кошти на ЗСУ

Українська співачка Настя Каменських підтримала поранених військових і розкрила, як допомогла збирати кошти для ЗСУ.

Так, виконавиці відвідала медичний заклад, де зараз після поранень на фронті лікуються захисники. Виконавиця не лише поспілкувалася з військовим, а й заспівала для них пісні "Я — Україна", "Тримай", "Ой, у лузі червона калина" та "Обіцяю".

Настю Каменських ледь не до сліз розчулило те, що один із військових знав напам'ять кожну її пісню та від перших нот починав підспівувати співачці. На жаль, не всі захисники змогли відвідати концерт через відсутність можливості самостійно пересуватись шпиталем, тож співачка особисто зайшла до їхніх палат.

Настя Каменських зустрілася з пораненими військовими

"Щоразу, спілкуючись з військовими, дивуюся, скільки всередині кожного з них внутрішньої сили та любові до життя, що захоплюєшся і береш приклад. Я безкінечно вдячна цим людям за усе, що вони роблять для нашої країни і мені завжди неймовірно приємна їхня увага. Їхні подарунки це — мої талісмани, які заряджені на життя і силу, які дарують віру у майбутнє", - поділилася співачка.

Настя Каменських зустрілася з пораненими військовими

Настя Каменських наразі намагається бути корисною і допомагає військовим. Цього разу виконавиці у шпиталі підписала картини, які потім будуть продані на благодійних аукціонах і допоможуть зібрати кошти для ЗСУ.

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