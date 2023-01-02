Настя Каменських після чуток про розлучення з Потапом відповіла, що відбувається у їхніх стосунках

Українська співачка Настя Каменських після чуток про розлучення відповіла, що відбувається у їхніх стосунках у продюсером та репером Потапом.

Так, у Мережі часто ширилася інформація, що буцімто у пари криза у стосунках і вони не разом. Закохані й самі підливали масла у вогонь, адже не ділилися спільним контентом та не виходили разом на публіку. Пара розвіяла ці плітки, коли разом побувала на різдвяній вечірки.

Настя Каменських і Потап / Фото: instagram.com/kamenskux

А нещодавно Настя більше детально розповіла, що відбувається у їхніх стосунках. За словами артисти, вони з чоловіком рідко з'являються на публіці, адже у кожного є багато роботи.

Утім, вони підтримують одне одного і про розлучення мови не йде.

"Звісно, ми з Льошею у будь-якій ситуації намагаємося одне одного підтримувати. Я впевнена, що головне — об'єднуватись, коли складно та спіткає жахлива біда. Звісно, зараз у кожного з нас є свої задачі і напрями діяльності. Проте, головне — це об'єднувати свої зусилля для того, щоб допомагати країні та йти на зустріч миру і перемозі", - прокоментувала Настя в інтерв'ю Insider.

Настя Каменських і Потап / Фото: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, пара тривалий час не з'являлася на публіці разом та не ділилася романтичним контентом, як це робила раніше. Тож, почала ширитися інформація, що вони нібито на межі розлучення. Утім, закохані спростували ці чутки, коли разом відвідали різдвяну вечірку. На святі Настя ніжно обіймала чоловіка та усіляко приділяла йому знаки уваги.

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