Настя Каменських після втрати голосу показалася в лікарні: "Проходжу інтенсивне лікування"

Співачка Настя Каменських після втрати голосу поділилася кадрами з лікарні.

Зараз виконавиця проходить інтенсивне лікування, щоб повернути здоров'я своїм голосовим зв'язкам. У Instagram Каменських опублікувала відео з прийому у лікаря та показала, які неприємні процедур вона проходить.

"Я звичайно рада бачити свою рідну лікарку, з якою ми працюємо над здоров’ям моїх голосових зв’язок вже більше 10 років, але все ж таки хочеться зустрічатися на планових чек-апах, а не в таких екстрених випадках, як зараз. Зараз я проходжу інтенсивне лікування і бачу свого лікаря щодня по 2 рази. Щоразу це не найприємніша процедура, бо в 4 етапи мені прямо на голосові зв’язки заливають необхідні ліки", - розповіла Каменських.

Виконавиця зазначила, що голосові зв'язки потребують такого ж самого лікування, як і травми будь-яких інших частин тіла. Настя розповіла, що через новоутворення її зв'язки не можуть повністю зімкнутися і у результаті голос співачки почав хрипіти.

"Іноді можна зробити спеціальні ін’єкції, які на такий короткий термін, як півгодини, полегшують роботу голосових зв‘язок. Але, на жаль, на весь час і кожен день такого не можна робити. Це може бути єдиноразовою екстренною мірою, як заморозка болю у спортсменів, яка може спрацювати для одного короткого виступу. Але робити це щодня та відпрацювати підряд декілька довгих концертів - дуже ризиковано. Якщо з такими новоутвореннями давати регулярне навантаження та щодня співати живі концерти - зв‘язки просто не матимуть часу та можливості відновитися і це неймовірний ризик для голосу", - поділилася Настя.

Новоутворення у зв'язках Насті Каменських / Фото: Пресслужба NK

Нагадаємо, що днями Каменських приголомшила новиною про те, що в її зв'язках виявили новоутворення. Зірка втратила голос та була змушена відмінити усі свої концерти найближчим часом.

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