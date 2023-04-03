Настя Каменських після втрати голосу заспівала на корпоративі блогерки: співачку звинуватили в брехні

Виконавиця виступила на дні народженні блогерки того ж дня, коли й повідомила про втрату голосу.

Українська співачка Настя Каменських нарвалась на критику в Мережі.

Зокрема, виконавиця була запрошеною зіркою на дні народженні блогерки Богдани Гончарук. Зірка Мережі 28 березня опублікувала відео, де співає разом з Настею Каменських трек "Обіцяю".

Однак, саме цього дня виконавиця хриплим голосом повідомила прихильникам, що тяжко захворіла та через проблеми з голосовими зв'язками переносить на інші дати тур Україною.

Фанів знаменитості обурило це, і вони запідозрили, що Настя сказала їм неправду. Зокрема, у коментарях під відео користувачі написали таке: "а що з голосом Настя Каменських, прорізався?", "Настя Каменських, а як же голос", "обманювати людей у Каменських і Потапа – то сімейне".

Утім, були й ті, хто заступився за виконавицю. Деякі написали, що декілька пісень не зашкодять голосу артистки, а інші – що проблеми зі здоров'ям у зірки з'явилися задовго до виступу на корпоративі".

Нагадаємо, 28 березня Настя Каменських повідомила прихильниками, що в її голосових зв'язках з'явилося новоутворення. Виконавиця розповідала, якщо терміново не почати лікування, вона може втратити голос назавжди. Згодом артистка опублікувала відео, де показала, як бореться з проблемою.

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