Настя Каменських поділилася, як долає тривожність на тлі постійних російських обстрілів

Українська співачка Настя Каменських на тлі останніх частих обстрілів РФ українських міст розповіла, як бореться зі стресом.

В Instagram артистка зробила підбірку корисних лайфгаків, які їй допомагають у складні часи долати внутрішню напругу. Зокрема, зірка нагадала про важливість дихальних вправ, заняттям власними хобі й розмовах з тими, до кого є довіра. Також серед порад місце знайшлося для спорту й прослуховування улюблених пісень.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

"Останні дні стали особливо важкими для кожного українця: масовані атаки, стрес і тривожність. У такі моменти важливо як ніколи подбати про свій емоційний стан, тому хочу поділитися порадами, які допомагають мені справлятися з тривожністю. Насамперед я роблю дихальні вправи. Далі зосереджуюсь на тому, що можу контролювати. У такі моменти часто готую. У важкі життєві моменти важливо з кимось поговорити та поділитися своїми переживаннями. Знизити напругу і покращити настрій мені допомагають заняття спортом, потанцювати під улюблені пісні", - зазначила Каменських.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, нещодавно у ніч проти проти 27 серпня держава-терористка Росія вкотре обстріляла Україну. Зокрема, зруйнувала готель у центрі Кривого Рогу. Українські зірки відреагували на російський злочин і зворушили спогадами, які їх пов'язували з цим місцем.

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