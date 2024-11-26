Настя Каменських похизувалася новим пірсингом на тілі: "Вклала особливий сенс"

Українська співачка Настя Каменських розповіла про зміни у зовнішності.

У своєму фотоблогу артистка зізналася, що зважувалася на зміни дуже довго. Але вона все ж переборола страхи та втілила свою мрію зробити прокол у вусі. За словами Каменських, результат вийшов дуже вдалим.

"Нещодавно (несподівано для себе) вирішила вперше за багато років повторити одну процедуру. Не зважаючи на те, що я робила це вже більше трьох разів. Дуже боялася болісних відчуттів. Я вирішила зробити ще один прокол у вусі", - розповіла співачка.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя зізналася, що насправді цей прокол має для неї певний символізм. Однак розсекречувати його зірка не стала. Лише помилувалася новою прикрасою на вусі перед шанувальниками у сторіз.

"У кожен прокол я вкладаю особливий сенс, тому і цього разу думала про важливе. Вийшло дуже гарно!", - додала знаменитість.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських відіграла свій сольний концерт в Одесі. Проте перед шоу виконавиця завітала до поранених українських бійців і показала, як з ними провела час в реабілітаційному центрі.

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