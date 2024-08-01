Настя Каменських похизувалася подарунком від Потапа і ніжно звернулася до нього

Українська співачка Настя Каменських показала неочікуваний подарунок від чоловіка, репера і продюсера Потапа.

Так, подружжя часто перебуває у тривалій розлуці, адже постійно працює у різних країнах. Втім, Потап знайшов вихід і потішив кохану розкішним букетом квітів у плетеній сумці. У цей момент співачка готувалася до знімань разом з візажистом і перукарем. Тож, доставка квітів неабияк покращила їй настрій. Щоправда, де саме артистка перебуває зараз, вона розкривати не стала. До слова, у фотоблогу зірка публічно звернулася до Потапа і подякувала йому.

"Дякую, моє кохання", - залишила милий підпис Каменських.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Тим часом Потап на своїй сторінці в Instagram розповів про поїздку до Кіпру і показався на баскетбольному майданчику. Вочевидь, продюсер проведе час спостерігаючи за баскетбольними змаганнями. У підписі публікації Потап також згадав чемпіонат Європи з баскетболу.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

"Кіпр готується до Євробаскету 3х3!" – зазначив Потап.

До речі, репер і його син Андрій є затятими шанувальниками баскетболу. Вони часто проводять час на баскетбольних майданчиках і тренуються. Як ось нещодавно син продюсера приїздив за кордон до тата на літні канікули й вони активно займалися спортом.

Потап показав, як грає в баскетбол з сином

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