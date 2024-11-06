Настя Каменських показала маму-красуню і приголомшила її молодим виглядом

Українська співачка Настя Каменських вперше за тривалий час показала свою маму Лідію Петрівну.

Знімком з рідною людиною виконавиця поділилася не просто так. Річ у тім, що 6 листопада Лідія Петрівна святкує день народження. Тож Настя Каменських адресувала мамі допис у фотоблогу. Співачка опублікувала фото, на якому була зображена її рідна людина, яка лежала на дивані з песиком, та адресувала їй теплі слова з побажаннями та привітаннями.

"З днем народження, мамусю! Я завжди поруч і знаю, що для тебе немає нічого неможливого", — звернулася виконавиця до мами.

Мама Насті Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Підписники теж не пройшли повз святкового допису Насті Каменських. Вони також почали активно вітати Лідію Петрівну з днем народження та зазначати, що вона має неабияк гарний та молодий вигляд.

З днем народження маму-красуню! Здоров'я, усмішок та многая літа!

Вітаю вашу маму з днем народження! Бажаю їй усього найкращого та миру!

Мама має неабияк молодий вигляд!

Нагадаємо, наразі Настя Каменських перебуває в Україні. Нещодавно артистка показувала, як проводить осінь в Києві.

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