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Настя Каменських показала себе зовсім маленькою на архівному фото

Настя Каменських показала себе зовсім маленькою на архівному фото

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1110
Час на прочитання
2 хв
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Настя Каменських показала себе зовсім маленькою на архівному фото

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Артистка пригадала, як йшла до втілення своєї мрії бути співачкою.

Українська співачка Настя Каменських поділилася з шанувальниками своїми архівними кадрами з дитинства.

На сторінці в Instagram артистка розмістила відео, яке зібране з її фотографій, зроблених у різний період життя Насті. Фани побачать майбутню зірку і зовсім маленькою разом з батьками, і в підлітковому віці, й на початку кар'єри у дуеті "Потап і Настя", і вже як сольну виконавицю NK.

Каменських пригадала, що від самого дитинства мріяла бути співачкою і, врешті, її мріяла стала реальністю:

"Від самого дитинства я мріяла стати співачкою. Не дивно, адже у родинному колі мене змалку оточували музика та співи. Тому я завжди чітко знала, чого хочу та впевнено прямувала до своєї мети. І досі щодня дякую за те, що все вдалося і дитяча мрія стала реальністю", - написала виконавиця.

Також Настя долучилася до щорічної ініціативи фонду Tabletochki "Дарунки на здоров'я", під час якої будь хто охочий може долучитися до доброї справи:

"Напередодні новорічних свят майже всі дітки пишуть листи до Миколая, мріють та загадують бажання, бо вірять у дива. Але я точно знаю, що підопічні фонду Tabletochki найбільше мріють про те, щоб якнайшвидше одужати. А ми з вами можемо перетворитись на новорічних чарівників, які наблизять дитячі мрії до реальності, завдяки ініціативі "Дарунки на здоров'я". Переходьте за посиланням у моїх сторіз та купуйте особливі подарунки для онкохворих діток, які допоможуть наблизити заповітні дитячі мрії", - написала Каменських.

Якщо ви також хочете долучитися до доброї справи, то переходьте за цим посиланням і станьте добрим чарівником длядітей, які цього дуже потребують.

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Дата публікації
Перегляди
1110
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