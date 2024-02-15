Настя Каменських показала свої будні у Колумбії і розповіла, що там робить

Співачка Настя Каменських днями вирушила до Колумбії, де зараз перебуває її чоловік, продюсер Потап.

На сторінці в Instagram виконавиця поділилася відео, у якому показала, як минають її будні у цій країні. У ролику Каменських показала, як робить свої ранкові процедури, виходить на пробіжку, снідає, а потім вирушає на студію працювати.

Відео Настя озвучила іспанською мовою, а субтитри до нього - українською.

Настя Каменських показалася в Колумбії і розповіла, чим там займається

У ролику зірка ділиться, що в дитинстві навіть уявити не могла, що колись підкорюватиме Колумбію:

"Але зараз я впевнена, що немає нічого неможливого, якщо не боятися мріяти та багато працювати. Лише декілька років тому я випустила свою першу іспанськомовну пісню, а сьогодні працюю з найкращими сонграйтерами з усього світу, з якими записують пісні топові латиноамериканської виконавці. Так цікаво обмінюватись досвідом та вкладати щось своє у кожну роботу! Адже навіть у піснях іспанською, до запальних латиноамериканських ритмів я намагаюсь додавати й українську колоритність, не забуваючи про своє коріння та важливі для нас меседжі", - прокоментувала Каменських.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських поділилася зворушливим відео, у якому показала квартиру свого дитинства. Артистка заїхала до оселі своїх батьків і показала речі, які були для неї дорогі, коли вона була маленька.

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