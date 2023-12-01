Настя Каменських показала відео з занепокоєним Потапом

Українська співачка Настя Каменських поділилася з шанувальниками відео, яке було зняте на початку повномасштабної війни.

У відео Настя постає разом з чоловіком, репером та продюсером Потапом. У цьому ролику Каменських іспанською мовою в ефірі легендарного латиноамериканського шоу Primer Impacto, яке існує на телебаченні вже тридцять років, розповіла про вторгнення російських окупантів до України.

Зараз Настя Каменських познайомилась з ведучим цієї програми Тоні Дандрадесом наживо і згадала той "дуже важкий, але важливий ефір".

"Україна зараз бореться за свободу та демократичні права. Важливо, щоб уряди усіх країн допомагали та підтримували нас. Будь ласка, поширюйте правдиву інформацію про те, що відбувається в Україні через соціальні мережі, оскільки в деяких країнах доступ до інформації обмежений!" – закликала тоді співачка в своєму інтерв'ю.

Настя Каменських показалася з занепокоєним Потапом на тлі чуток про їхнє розлучення

Співачка розуміє, що через два роки не варто зупинятись і потрібно говорити ще гучніше. Вона нагадала світу, що війна не закінчилась, в ефірі популяних програм Despierta America, Cuenta Official, на хвилях радіостанції SiriusXM. Ці програми дивляться та слухають мільйони людей у Латинській Америці, США та Іспанії.

Настя Каменських сподівається, що її слова знайшли відгук у серцях слухачів та глядачів.

Зазначимо, що зараз Настя Каменських перебуває в промо турі пісні "Tu y Yo". Артистка здійснює свою заповітну мрію – підкорює серця латиноамериканських слухачів.

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