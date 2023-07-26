Настя Каменських показала, як провела час з маленькими українцями-переселенцями

Співачка Настя Каменських в українському культурному центрі "Джерело" провела майстер-клас на тему "Морські тварини" для дітей з різних куточків України.

Наразі виконавиця готується до великого концертного шоу, а у процесі підготовки займається благодійністю та підтримкою українців. В рамках майстер-класу співачка з дітьми малювала морських тварин і, за її словами, це було дуже потужною терапією для усіх учасників майстер-класу.

Побачивши Каменських, малюки зраділи улюбленій артистці. Вони приготували для неї багато сюрпризів, дарували квіти, розказували вірші та співали разом з нею.

Настя Каменських провела майстер-клас для дітей-переселенців

Майже 12-річний Влад із Дніпра зіграв на бас-гітарі гімн України, чим приголомшив і саму співачку, і інших дітей. Влад стверджує, що музика – головний сенс його життя, на 12-річчя він отримає в подарунок вже п'яту свою гітару. В такому юному віці хлопець вже сам пише музику і обожнює гурт Nirvana.

Настя Каменських провела майстер-клас для дітей-переселенців

"Психологи кажуть, що арт-класи позитивно впливають на емоційний стан, покращують настрій і дарують відчуття гармонії і я погоджуюсь з ними. Тема майстер-класу теж була не випадковою. Адже ми знаємо, що вода – це та стихія, яка забирає з собою все погане. У такий складний час саме творчість дає мені сили і мотивує не опускати руки. Ми чудово провели час з цими талановитими дітьми, такі зустрічі надихають і надають сили!" – поділилася емоціями від зустрічі з дітьми Каменських.

Настя Каменських провела майстер-клас для дітей-переселенців

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розчулила шанувальників відео, яке зняла під час зустрічі з військовими у Кременчуці. Артистка показала, що наші захисники їй подарували і довели артистку до сліз.

Читайте також: