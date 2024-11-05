Настя Каменських показала, як у Києві проводить осінь, та похизувалася інтер'єром свого будинку

Співачка поділилася добіркою спогадів.
Українська співачка Настя Каменських вперше за тривалий час показалася вдома.
Так, артистка потішила фанів світлинами з осіннього Києва. Зокрема, показала, як прогулювалася вуличками столиці у модних луках і зігрівалася останніми теплими днями року. Крім того, Настя опублікувала низку фото з власного будинку й засвітила його затишний інтер'єр.
Вочевидь, у ці прохолодні осінні дні своїм теплом Каменських зігріває домашній улюбленець. Так, вона показала серію кадрів з Мімі як у публічному місці, так і вдома у ліжку.
"Осінній рандом. Спогади, які зігрівають", - лаконічно підписала кадри співачка.
У коментарях знаменитість засипали емоджі у формі сердечок та вогників, зробивши компліменти:
- Які фото
- Милота
- Красуня
Зазначимо, тривалий час Настя Каменських проживала й будувала кар'єру здебільшого за кордоном. Проте нещодавно зірка приїхала до України з концертом і залишилася вдома.
Нагадаємо, нещодавно співачка Настя Каменських вперше за тривалий час розповіла про своїх батьків та чоловіка Потапа. Зірка дала рідкісний коментар про цінність близьких людей.
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