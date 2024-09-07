Настя Каменських показала зіркову куму та як вперше за тривалий час провела з нею час у Києві

Артистка також висловила свою любов до столиці.
Українська співачка Настя Каменських показала, як вона проводить час вдома у Києві.
Так, в Instagram артистка поділилася світлиною з зірковою кумою, ведучою Катериною Осадчою. Зірки разом зустрілися на Хрещатику й щасливі попозували на тлі будівель і каштану. До того ж Настя поділилася, що вони побачилися не просто так, а запланували відвідати виставу в одному зі столичних театрів.
"Нарешті з Катериною Осадчою дісталися до театру", - підписала кадр виконавиця.
Окрім того, співачка поділилася своїми враженнями не лише від вистави, але й осіннього Києва: "Не стомлююся від краси та затишку рідного Києва. Неймовірне місто, яке завжди в моєму серці. Неймовірний український театр".
Тим часом на господарстві з дітьми Осадчої залишився продюсер Юрій Горбунов. Знаменитість у своєму фотоблогу показав, що вони теж не сумували й займалися з двома синами творчістю. Зокрема, малювали, доки чекали на повернення мами з театру.
Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко розповіла про спілкування з кумою, акторкою Ксенією Мішиною та як вона допомагає їй справлятися з хейтом через вагу.
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