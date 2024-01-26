Настя Каменських показалася у квартирі її дитинства й зворушила архівними фото батьків: "Час зупинився"

Українська співачка Настя Каменських завітала до оселі, де минуло її дитинство і показала цінні для неї речі з минулого.

Так, у своїх сторіз в Instagram співачка показала плюшевого ведмедика, якого їй подарували, коли вона була зовсім маленькою.

Настя Каменських у квартирі свого дитинства / Фото: instagram.com/kamenskux

"Зайшла у свою квартиру, де я виросла. Це як подорож у часі. Це так прикольно. Стільки речей, про які я забула, що вони тут є. Стільки спогадів тут. Ніби час зупинився", - поділилася враженнями Настя.

До слова, зірка потішила своїх фанів власним віршем і оригінальною листівкою, які вона готувала для мами у дитинстві з нагоди свята 8 березня.

Настя Каменських у квартирі свого дитинства / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських у квартирі свого дитинства / Фото: instagram.com/kamenskux

Ба більше, Каменських показала найцікавіші куточки своєї кімнати. Зокрема, рамку на стіні з архівними фото її батьків з нею. А поруч в окремій рамці розміщується портрет її покійного тата Олексія Йосиповича, зроблений ще у його молодості.

Настя Каменських у квартирі свого дитинства / Фото: instagram.com/kamenskux

Батько Насті Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

В іншій частині дитячої кімнати співачки був творчий простір. На стіні висять вирізки з журналів, а також її картини, які вона малювала сама.

Настя Каменських у квартирі свого дитинства / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських у квартирі свого дитинства / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських у квартирі свого дитинства / Фото: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських насмішила своїми не дуже вдалими фото без ретуші.

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