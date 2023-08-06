Настя Каменських показалася у мами в селі та поділилася приємними спогадами

Українська співачка Настя Каменських розповіла, що поїхала до мами до села.

Про це знаменитість повідомила у своєму Instagram. Звідти виконавиця поділилася приємними спогадами. За словами Каменських, їй неабияк подобається у селі. Зокрема, довкола немає міської метушні, а час плине набагато повільніше.

"Коли я приїжджаю до села, де живе моя мама, час рухається повільніше, а серце наповнюється теплом і спокоєм", - поділилася виконавиця.

Артистка зізналась, що завжди почувається в селі по-особливому. Там у неї є чимало спогадів, зокрема, прогулянки полем, стиглі фрукти та овочі та співи птахів, що зачаровують.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

"Місце мого дитинства, де кожна хвилина наповнена прекрасними моментами. Прогулянки серед зелених полів, де розквітають квіти. Стиглі овочі та соковиті фрукти, в повітрі лине аромат стиглої пшениці, а в лісі співають солов'ї. У селі у мами я завжди відчуваю той особливий зв'язок, який завжди об'єднує нас. Це той чарівний час, коли згадуючи дитинство, все набуває особливих, теплих спогадів і згадки про це місце назавжди залишаються у серці", - зізналась артистка.

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