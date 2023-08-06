Настя Каменських показалася у мами в селі та поділилася приємними спогадами

Виконавиця поділилася радісними світлинами.
Українська співачка Настя Каменських розповіла, що поїхала до мами до села.
Про це знаменитість повідомила у своєму Instagram. Звідти виконавиця поділилася приємними спогадами. За словами Каменських, їй неабияк подобається у селі. Зокрема, довкола немає міської метушні, а час плине набагато повільніше.
"Коли я приїжджаю до села, де живе моя мама, час рухається повільніше, а серце наповнюється теплом і спокоєм", - поділилася виконавиця.
Артистка зізналась, що завжди почувається в селі по-особливому. Там у неї є чимало спогадів, зокрема, прогулянки полем, стиглі фрукти та овочі та співи птахів, що зачаровують.
"Місце мого дитинства, де кожна хвилина наповнена прекрасними моментами. Прогулянки серед зелених полів, де розквітають квіти. Стиглі овочі та соковиті фрукти, в повітрі лине аромат стиглої пшениці, а в лісі співають солов'ї. У селі у мами я завжди відчуваю той особливий зв'язок, який завжди об'єднує нас. Це той чарівний час, коли згадуючи дитинство, все набуває особливих, теплих спогадів і згадки про це місце назавжди залишаються у серці", - зізналась артистка.
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