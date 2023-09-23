Настя Каменських показалася з голкою у руці і приголомшила одкровенням від медсестри

Українська співачка Настя Каменських розповіла про добру справу, до якої долучилася.

Так, виконавиця взяла участь в ініціативі ДонорUA та "МУЗВАР" і стала донором крові. На сторінці в Instagram артистка опублікувала відео, як вона здавала кров. При чому відбувався процес в одному з ТРЦ Києва.

"Кожен з нас має унікальну можливість допомагати і рятувати життя, ставши донором крові. Здавати кров – це дарувати надію, дарувати можливість нового дня для тих, хто потребує допомоги. Кров може знадобитися пацієнтам, які проходять операції, військовим, хворим на рак, дітям, які борються зі страшними захворюваннями, та багатьом іншим. Це процес, який може змінити життя та подарувати надію людям, які потребують допомоги", - прокоментувала Каменських.

Настя Каменських показала, як здавала кров у Києві

Також з шанувальниками Настя поділилася цікавою інформацією. Артистка розповіла, що все життя вважала, що у неї друга група крові:

"Виявляється, що у мене третя група крові. А мені завжди казали, що друга", - розповіла Каменських.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, що нещодавно Настя Каменських потішила прихильників прем'єрою чуттєвої відеороботи на трек "Сяйво". При чому записала виконавиця пісню у дуеті з іншою відомою співачкою.

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