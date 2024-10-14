Настя Каменських показалася з Потапом і висловилася про їхній шлюб

Українська співачка Настя Каменських вперше за тривалий час показалася з чоловіком, продюсером Потапом, і висловилася про їхній шлюб.

У своєму іспаномовному блозі виконавиця дала рідкісний коментар про сім'ю, яка багато що для неї значить. Зокрема, Каменських ділиться, що мама її підтримувала та змушувала вірити у власні сили, а тато, якого, на жаль, вже немає, завжди в її думках та серці.

Настя Каменських з мамою та татом у дитинстві / Фото: instagram.com/nkblog

"Сім'я - це серце всього, що я є. Моя мама Ліда, зі своєю безумовною любов'ю, завжди була моєю найбільшою силою. Мій тато Олексій, хоч його вже немає з нами, але він завжди в моїх думках і моєму серці", - поділилася артистка.

Настя Каменських також висловилася про свого чоловіка Потапа, який є її сім'єю. Співачка говорить, що коханий завжди її підтримує на кожному кроці. Окрім того, виконавиця поділилася їхнім рідкісним фото.

Потап і Настя Каменських / Фото: instagram.com/realpotap

"Мій коханий чоловік Льоша (Олексій Потапенко – справжнє ім'я Потапа), мій супутник життя, підтримує мене у кожному моєму кроці. Кожен з них нагадує мені про те, як мені пощастило, що навколо мене така сильна мережа любові. Сім'я - це все", - додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських ділилася, як зіткнулася з булінгом. Виконавиця стала жертвою цькувань через її професію.

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