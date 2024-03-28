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Настя Каменських показалася з Потапом за кордоном і розсекретила, чим вони займаються

Настя Каменських показалася з Потапом за кордоном і розсекретила, чим вони займаються

Потап і Настя Каменських / Фото: instagram.com/realpotap

Артисти працюють над новинкою.

Українська співачка Настя Каменських вперше за тривалий час показалася з чоловіком, репером і продюсером Потапом.

Зокрема, артистка поділилася, чим вони з чоловіком займаються за кордоном. У своєму Instagram знаменитість опублікувала чорно-білий знімок, на якому зображена з Потапом та саунд-продюсером Томашем Лукачем.

Артистка заінтригувала, що незабаром на фанів чекає приємний сюрприз. Так, вони працюють над новим альбомом, тож Настя Каменських потішить прихильників новинкою.

Настя Каменських, Потап і Томаш Лукач / © instagram.com/kamenskux
Настя Каменських, Потап і Томаш Лукач / Фото: instagram.com/kamenskux

"Робимо новий альбом", - прокоментував фото музичний продюсер Томаш Лукач.

Зазначимо, нещодавно Настя Каменських випустила новий українськомовний трек, який отримав назву "Не облиш мене". На створення нової композиції співачку надихнули волонтери та військові. До речі, виконавиця вже встигла представити атмосферний кліп до нової пісні.

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