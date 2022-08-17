Настя Каменських повернулася до України і розповіла, чим займалася п'ять місяців за кордоном

Співачка Настя Каменських після п'ятьох місяців перебування за кордоном повернулася до України.
Артистка вперше від початку війни дала інтерв'ю на ТБ після повернення до України.
Настя Каменських завітала до студії "Сніданку з 1+1" та поділилася емоціями після того, як ступила на рідну землю. За словами виконавиці, першою чергою вона поїхала до мами, яка вже тривалий час перебуває в Україні. А потім поїхала до їхнього з Потапом будинку, де все ще лишилося з Нового року:
"Зовсім по-іншому пахне своя земля, і, звичайно, і цілувала і припадала. Я поїхала до своєї мами, вона довгий час вже тут. Потім своя оселя, там ще все з нового року залишилося", - сказала Настя.
Зірка поділилася, що вже чула в Україні сирени, втім раніше вона чула тривогу на концерті у Литві:
"Я чула їх не вперше. Тому що, коли я була в Литві, я вперше почула на благодійному концерті і там увімкнули її просто на всю залу, це дуже страшно", - поділилася Каменських.
За п'ять місяців, які Настя перебувала за кордоном, вона з благодійними концертами об'їздила півсвіту – артистка була і в Іспанії, і в Чехії, і в США, і в Ізраїлі. За цей час Каменських зібрала 75 мільйонів гривень для допомоги і продовжує збирати.
Також Настя поділилася, що за кордоном давала дуже багато інтерв'ю. Зокрема, зізналася артистка, іноземці мало що знають про війну в Україні та навіть називають її конфліктом. Тож Каменських мала на меті донести людям правду про те, що відбувається в нашій країні:
"YouTube, всі портали – вони блокують відео, яке бачимо ми. Бо не відповідає їхній спільноті. Коли в Instagram багато викладаєш, тебе блокують. Я дуже багато даю інтерв'ю, тому що я хочу бути рупором, голосом своєї країни. Мені треба показувати, розповідати, як насправді це відбувається. А не просто… Мене запитали в Америці: "А що ви думаєте з приводу цього конфлікту?". Я як там роздала! Який конфлікт? Ви в своєму розумі? Ви розумієте, що в нас геноцид, який конфлікт. Я показую всі ці відео з Бучі, з Ірпеня. Вони цього не бачать. І тому важливо розповідати, щоб люди поширювали правду", - зазначила Настя.
Втім, чи повернувся разом з Настею Каменських її чоловік Потап і де він наразі співачка не сказала ані слова.
Нагадаємо, Настя Каменських із чоловіком Потапом та їхніми мамами за декілька днів до повномасштабного вторгнення РФ до України опинилися в Іспанії. Настя пояснила, що вони туди поїхали, аби попрацювати над альбомом, і про війну не знали.
Читайте також: