Настя Каменських повернулася до України і розповіла, чим займалася п'ять місяців за кордоном

Артистка вперше від початку війни дала інтерв'ю на ТБ після повернення до України.

Настя Каменських завітала до студії "Сніданку з 1+1" та поділилася емоціями після того, як ступила на рідну землю. За словами виконавиці, першою чергою вона поїхала до мами, яка вже тривалий час перебуває в Україні. А потім поїхала до їхнього з Потапом будинку, де все ще лишилося з Нового року:

"Зовсім по-іншому пахне своя земля, і, звичайно, і цілувала і припадала. Я поїхала до своєї мами, вона довгий час вже тут. Потім своя оселя, там ще все з нового року залишилося", - сказала Настя.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Зірка поділилася, що вже чула в Україні сирени, втім раніше вона чула тривогу на концерті у Литві:

"Я чула їх не вперше. Тому що, коли я була в Литві, я вперше почула на благодійному концерті і там увімкнули її просто на всю залу, це дуже страшно", - поділилася Каменських.

За п'ять місяців, які Настя перебувала за кордоном, вона з благодійними концертами об'їздила півсвіту – артистка була і в Іспанії, і в Чехії, і в США, і в Ізраїлі. За цей час Каменських зібрала 75 мільйонів гривень для допомоги і продовжує збирати.

Також Настя поділилася, що за кордоном давала дуже багато інтерв'ю. Зокрема, зізналася артистка, іноземці мало що знають про війну в Україні та навіть називають її конфліктом. Тож Каменських мала на меті донести людям правду про те, що відбувається в нашій країні:

"YouTube, всі портали – вони блокують відео, яке бачимо ми. Бо не відповідає їхній спільноті. Коли в Instagram багато викладаєш, тебе блокують. Я дуже багато даю інтерв'ю, тому що я хочу бути рупором, голосом своєї країни. Мені треба показувати, розповідати, як насправді це відбувається. А не просто… Мене запитали в Америці: "А що ви думаєте з приводу цього конфлікту?". Я як там роздала! Який конфлікт? Ви в своєму розумі? Ви розумієте, що в нас геноцид, який конфлікт. Я показую всі ці відео з Бучі, з Ірпеня. Вони цього не бачать. І тому важливо розповідати, щоб люди поширювали правду", - зазначила Настя.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Втім, чи повернувся разом з Настею Каменських її чоловік Потап і де він наразі співачка не сказала ані слова.

Нагадаємо, Настя Каменських із чоловіком Потапом та їхніми мамами за декілька днів до повномасштабного вторгнення РФ до України опинилися в Іспанії. Настя пояснила, що вони туди поїхали, аби попрацювати над альбомом, і про війну не знали.

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