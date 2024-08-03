Настя Каменських повернулася до України та закликала звільнити з полону оборонців Азовсталі – відео

Українська співачка Настя Каменських приїхала до своїх шанувальників в Одесу.

Так, виконавиця приїхала до України з концертом, де виконала низку хітів. Зокрема, зі сцени пролунав її чуттєвий трек "Додому". Саме його Каменських символічно присвятила українським героїчним захисникам та їхнім родинам. Окрім того, посеред виступу зірка не забула нагадати про головне й палко промовила: "Нехай всі наші захисники повернуться додому. Free Azov!". Таким чином виконавиця нагадала про військовополонених, яких РФ і досі безжалісно катує.

"Дякую всім, хто розділив цей момент зі мною і допомагає голосно говорити про наших героїв! Слава Україні! Free Azov!", - зазначила співачка.

Настя Каменських закликала звільнити військовополонених

Каменських переконана, що кожен може зробити свій внесок, поширюючи інформацію та підтримуючи акції-нагадування про військовополонених.

"На сьогодні понад 900 військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" досі перебувають у полоні, а їхні близькі вже понад два роки чекають на героїв. Їхня відвага і незламний дух – справжній приклад мужності. Ми не маємо права забути про їхній подвиг і мусимо продовжувати боротися за їхнє звільнення", - підкреслила зірка.

До слова, під час концерту NK також провела благодійний аукціон. Всі зібрані кошти будуть передані 110-й бригаді.

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