Настя Каменських пояснила, чому не постить фото з Потапом і чому не задоволена своїм виглядом

Українська співачка Настя Каменських днями розвіяла чутки про те, що розлучається з репером та продюсером Потапом.

Втім, шанувальників пари досі непокоїть, чому вони припинили ділитися спільними фото у соцмережах. До речі, на підставі цього й почали говорити про ймовірний розрив подружжя.

У програмі "Неймовірна правда про зірок" Каменських відповіла на запитання, яке так турбує прихильників:

"Наше життя не лише в соцмережах. Ми настільки зараз зайняті всі однією справою – ми йдемо до перемоги. На такі штуки нема часу. В нас все добре. Головне, що треба знати, що в нас як в чоловіка та дружини – все добре", - заспокоїла фанів Каменських.

Настя Каменських і Потап / Фото: instagram.com/kamenskux

Також Настя чесно зізналася, чи задоволена вона своїм виглядом зараз. Артистка не приховує, що за останній час трохи погладшала і їй би хотілося повернутися до форми. Втім, Каменських наразі займається своїм ментальним здоров'ям і поки вирішила не мучити себе дієтами:

"Мені б хотілося привести себе до ладу. Мене кохає мій чоловік як жінку, це теж дуже важливо розуміти, що тебе кохають. Я себе люблю, я в ладу з собою. Це найголовніше. Я вирішила не знущатися над собою. Зараз у мене йде повністю реабілітація. Зараз у мене такий процес. Більше медитація, йогою я займаюся кожен день і відновлююся", - пояснила виконавиця.

Настя Каменських і Потап / Фото: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше Настя Каменських також прокоментувала секс-скандал навколо Потапа. Артистка сказала, чи вірить у те, що її чоловік чіплявся до своєї експідопічної, співачки GIP C.

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