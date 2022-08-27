Настя Каменських пояснила, чому Потап досі не повернувся до України

У середині серпня Настя Каменських повернулася до Києва з Іспанії. Співачка побувала у звільненому від окупантів Ірпені, де підтримала волонтерів Добробату.

Однак шанувальників дуже бентежило інше запитання – чому разом із Настею не повернувся до України її чоловік Потап.

Як пояснила Каменських у інтерв'ю програмі "Все буде добре", Олексій залишається в Іспанії з вагомих причин.

"У нього паралізувало пів обличчя. Ми зараз перебуваємо без адаптації і зрозуміло, що кожен українець, більшість українців, проживають посттравматичний синдром, чи депресію, чи панічні атаки, здоров'я починає сипатися", - розповіла Каменських.

Фото: instagram.com/realpotap

Співачка також наголосила, що зараз її чоловік бере участь у багатьох благодійних концертах за кордоном.

"Зараз у нього є декілька таких проєктів, які він просто повинен завершити. І зовсім скоро, також з величезним бажанням, він приїде додому", - сказала співачка.

Крім того, виконавиця додала, що її дуже обурюють коментарі хейтерів на її адресу та у бік її чоловіка.

"Мене це обурює, засмучує, тому що це завжди на руку нашому ворогу. Але мені хотілося б сказати всім людям, які вважають, що хтось там щось не доробив. Дивіться, в цей момент, коли людина хоче написати щось погане про свого ж співвітчизника, краще написати пост, що в нас війна", - звернулася до хейтерів Каменських.

Фото: instagram.com/kamenskux

Також співачка закликала українців зараз бути єдиними та допомагати одне одному, а не шукати приводи для конфлікту.

"Виправдовуватися перед кимось…слухайте, ну в мене є гідність і я не буду просто витрачати на це час. Я піду, закатаю рукава та буду працювати",- резюмувала Настя.

Нагадаємо, що параліч обличчя у Потапа стався наприкінці червня. Тоді виконавець спантеличив шанувальників своїм виглядом на концерті в Мадриді.

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