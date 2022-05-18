Настя Каменських пояснила, як за декілька днів до війни опинилася з родиною в Іспанії

Українська співачка Настя Каменських розповіла, як так сталося, що за декілька днів до війни вона разом з чоловіком та продюсером Потапом та їхніми мамами виїхали до Іспанії.

Артистка поділилася, що це була воля долі. Каменських готувала два альбоми - українсько- та іспанськомовний. І у неї було п'ять днів, аби доробити другу платівку у Мадриді:

"Так вийшло, що й в мого чоловіка було п'ять днів для того, щоб виїхати в Іспанію, доробити мій іспанський альбом. І ми з двома мамами виїхали. Прокидаєшся від крику, тобі дзвонять і кажуть, війна почалася. А ти навіть не розумієш. Що означає слово "війна". Що таке війна? Це коли лунають сирени, коли вбивають людей. Я ніколи в житті не уявляла, що я взагалі у своєму житті буду таке переживати. Дякую всесвіту, дякую богу за те, що ми опинилися в безпечному місці саме в цей момент", - прокоментувала Настя у програмі "Зірковий шлях".

Фото: instagram.com/kamenskux

Виконавиця поділилася, що мільйон разів запитувала себе, як так всесвіт розпорядився і вони опинилися в Іспанії саме у цей страшний момент:

"Я мільйон разів себе запитувала, як так всесвіт розпорядився і так ми перебували там (у Мадриді – прим.ред). Ми повинні були повернутися наступного дня, 25 числа. Літаки скасували. У мене в понеділок були знімання. Був прямий ефір. У вівторок дуже багато було заплановано. Я готувалася до премії YUNA, я там повинна була співати свою нову пісню "Кришталь", - пояснила артистка.

Настя Каменських з чоловіком Потапом / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя додала, що вони з чоловіком не слухали новини і не вірили у те, що війна справді може розпочатися, тому просто продовжували працювати:

"Я ще дуже хвилювалася, тому що у мене дуже мало часу, тому що мені треба було закінчити свій іспанськомовний альбом, повернутися швиденько додому і розпочати підготовку до номера на YUNA, тому що ця пісня була нова, я ще ніколи її зі своїми музикантами не проходила, тому я взагалі не знала, як я зможу підготуватися. Ми не слухали новини, думали, не може такого статися, тому просто продовжували працювати", - поділилася виконавиця.

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