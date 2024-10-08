Настя Каменських пожалілася, як зіткнулася з булінгом: "Розумію, що таке болісні образи"

Українська співачка Настя Каменських взяла участь у міжнародному проєкті, спрямованому на протидію булінгу у світі.

Проєкт має назву No al Bullismo, а його автором став італійський блогер-мільйонник Людовіко Альдасіо. Його спочатку презентують в Європейському парламенті в Римі, а потім показуватимуть у школах Італії з метою запобігання булінгу.

В рамках проєкту Настя Каменських дала інтерв'ю, в якому поділилася практичними порадами, які допоможуть підліткам, і не лише їм, боротися з цькуванням, а також розповіла про власний досвід булінгу. Зокрема, за понад 20 років виступів на сцені співачка стикалася з різними болісними образами та звинуваченнями. Вона вірить, що колись у суспільстві відмовляться від булінгу. Взявши участь у проєкті No al Bullismo, виконавиця хоче донести, що цькувати одне одного не є нормою, натомість необхідно цінувати, підтримувати та об'єднуватися.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

"Співаючи на сцені вже понад 20 років, я, як ніхто, розумію, що таке невиправдані звинувачення та болісні образи, які можуть дуже сильно ранити. Я мрію про те, щоб люди в усьому світі цінували одне одного, підтримували, об'єднувалися заради великих мрій, а не ранили серце. Особливо хотілося, щоб так було в Україні, де через війну у наших підлітків і так немає повноцінного дитинства, отже, підтримка важлива, як ніколи", – зазначила артистка.

Нагадаємо, раніше хрещена мати Насті Каменських – співачка Алла Кудлай – висловилася про їхнє спілкування під час війни. Виконавиця розповіла, як підтримує зв'язок із похресницею.

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