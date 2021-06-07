Настя Каменських пригадала зворушливу історію кохання її батьків

Лідія та Олексій зустрілися на сцені.

Популярна співачка Настя Каменських, яка в січні втратила тата, пригадала зворушливу історію кохання її батьків.

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В інтерв'ю, яке вийшло на YouTube-каналі DOROTYE, артистка поділилася, що її рідні, в яких різниця у віці 17 років, познайомилися, коли Лідії було 25 років. Тоді Олексій Жмур, який працював концертним директором в хорі імені Верьовки, побачив співачку за лаштунками сцени та закохався.

"Мама каже: "Він побачив мене за величезною розкішною шторою. Він на мене весь час дивився, як маніяк". І вони дуже сильно закохалися. Від дитинства я пам'ятаю постійні поцілунки, обійми", – поділилася зірка.

instagram.com/lida.kamenskux

Настя додала, що дуже тішиться, що Всесвіт подарував їй таку сім'ю. Адже артистка завжди бачила батьків, які кохають одне одного. Втім, як зазначила знаменитість, не минало і без скандалів.

"Це як в будь якій сім'ї. У всіх так. Я можу сказати, що у нас - італійська сім’я, дуже емоційна. Проте, крізь все їхнє життя червоною ниткою йшло кохання. І мій тато завжди казав дуже важливу річ: "Неважливо, чим ти займаєшся, але найголовніше, щоб ти відчула сонячний удар, який я відчув з твоєю мамою", – додала Настя.

instagram.com/kamenskux

Також зірка поділилася, що у неї з покійним татом був дуже сильний зв’язок. Більше того, артистка обрала чоловіка – продюсера Потапа – який неабияк схожий на її тата.

Крім того, Каменських розповіла, що батьки приділяли велику увагу творчому розвитку Насті, втім, не хвалили дівчинку.

"Мене дуже сильно не хвалили, тому що батьки були дуже вимогливі. Я весь час ходила на якісь гуртки: хор, балет, танці... На піаніно я граю від 6 років, весь час брала участь в якихось конкурсах, вигравала їх. І взагалі повинна була бути піаністкою, але потім хор і спів перемогли. Через те, що мене мало хвалили, у мене весь час було відчуття, що я недостаралася, недоспівала, недотанцювала", – зізналася Настя.

instagram.com/kamenskux

Коли зірка виросла, вона поцікавилася у мами, чому ж її так мало хвалили. У відповідь Лідія сказала, що Каменських була настільки талановитою дитиною і її так хвалили, що жінка боялася, що через свою ледачість вона взагалі припинить займатися.

Натомість зараз, мама виконавиці не скупиться на компліменти доньці.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розповіла, у яких стосунках з ексдружиною Потапа Іриною Горовою. Також артистка зізналася, чи спілкується з сином Потапа Андрієм.

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