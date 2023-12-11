Настя Каменських приголомшила емоційним концертом у Молдові: "Мене розчулило до сліз"

Українська співачка Настя Каменських відіграла емоційний концерт у Кишиневу, Молдова.

Виступ артистки відбувся у Національному палаці "Ніколай Сулак", де вона зібрала аншлаг. Виконавиця у Молдові запрем'єрила своє велике сольне шоу, яке вже раніше відіграла в Києві.

Настя Каменських у Молдові / Фото: Пресслужба NK

Настя Каменських у Молдові / Фото: Пресслужба NK

До слова, майже дві тисячі слухачів завітали познайомитись ближче з творчістю Насті Каменських. Це був перший концерт артистки у Молдові такого масштабу, і, за її словами, вона хвилювалася, як реагуватиме публіка. Тим не менш, глядачі оцінили виступ співачки. Присутні українською підспівували Насті Каменських.

Настя Каменських у Молдові / Фото: Пресслужба NK

Настя Каменських у Молдові / Фото: Пресслужба NK

"Для мене було важливим розповісти про Україну і про все те, що зараз турбує українців, я не знала, як на це відреагують в іншій країні, адже, можливо, люди прийшли тільки за розважальним контентом. Але коли я попросила вшанувати хвилиною мовчання загиблих воїнів, абсолютно весь зал підвівся, і це мене розчулило до сліз. Також усі в залі підспівували моїм пісням українською, у нас не було мовного бар'єра і це було неймовірно", - поділилася співачка.

Настя Каменських у Молдові / Фото: Пресслужба NK

Зазначимо, раніше Настя Каменських була у промотурі Латинською Америкою. В ефірах топових шоу співачка не лише презентувала свої нові пісні, а й нагадувала, що в Україні досі триває війна.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва відіграла сольний концерт в Києві. Редакція сайту ТСН.ua вже писала, як минула довгоочікувана подія.

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