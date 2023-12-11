Настя Каменських приголомшила емоційним концертом у Молдові: "Мене розчулило до сліз"

Артистці вдалося зібрати найбільший концертний майданчик країни.
Українська співачка Настя Каменських відіграла емоційний концерт у Кишиневу, Молдова.
Виступ артистки відбувся у Національному палаці "Ніколай Сулак", де вона зібрала аншлаг. Виконавиця у Молдові запрем'єрила своє велике сольне шоу, яке вже раніше відіграла в Києві.
До слова, майже дві тисячі слухачів завітали познайомитись ближче з творчістю Насті Каменських. Це був перший концерт артистки у Молдові такого масштабу, і, за її словами, вона хвилювалася, як реагуватиме публіка. Тим не менш, глядачі оцінили виступ співачки. Присутні українською підспівували Насті Каменських.
"Для мене було важливим розповісти про Україну і про все те, що зараз турбує українців, я не знала, як на це відреагують в іншій країні, адже, можливо, люди прийшли тільки за розважальним контентом. Але коли я попросила вшанувати хвилиною мовчання загиблих воїнів, абсолютно весь зал підвівся, і це мене розчулило до сліз. Також усі в залі підспівували моїм пісням українською, у нас не було мовного бар'єра і це було неймовірно", - поділилася співачка.
Зазначимо, раніше Настя Каменських була у промотурі Латинською Америкою. В ефірах топових шоу співачка не лише презентувала свої нові пісні, а й нагадувала, що в Україні досі триває війна.
Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва відіграла сольний концерт в Києві. Редакція сайту ТСН.ua вже писала, як минула довгоочікувана подія.
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