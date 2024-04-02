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Настя Каменських приголомшила, скільки коштів зібрала для ЗСУ

Настя Каменських приголомшила, скільки коштів зібрала для ЗСУ

Настя Каменських під час туру "Я – Україна"

Артистка в турі "Я – Україна" зібрала більше мільйона гривень для потреб українського війська.

Українська співачка Настя Каменських вирушила у другу частину туру "Я – Україна".

Так, артистка з благодійними концертами вирушила до низки українських міст. Усі вони пройшли з аншлагом і запрошеними військовими та біженцями. З кожного купленого квитка частина коштів перераховувалася на підтримку ЗСУ. Окрім того, зірка під час виступів проводила безліч аукціонів. Зокрема, розігрувався прапор з підписами зі спецпідрозділу ГУР МО України "АРТАН", футболка футболіста Андрія Пятова та лімітовані картини від українського митця Дмитра Кришовського.

Настя Каменських під час туру
Настя Каменських під час туру "Я – Україна"
Настя Каменських під час туру
Настя Каменських під час туру "Я – Україна"

Так, у другій частині туру артистці вдалось зібрати 263 тис. грн. З них 215 тис. грн були спрямовані на потреби проєкту волонтерки Тати Кеплер "Птахи", який займається тактичною медициною, а 48 тис. грн – 129-й бригаді РУБпАК підрозділу "ARMAGEDRON" Авдієвського напрямку. За кошти з першої частини туру "Я – Україна", було придбано три автомобілі для бійців та розіслано близько 2 тонн гуманітарної допомоги тим, хто її потребує.

Настя Каменських під час туру
Настя Каменських під час туру "Я – Україна"
Настя Каменських під час туру
Настя Каменських під час туру "Я – Україна"
Настя Каменських під час туру
Настя Каменських під час туру "Я – Україна"

У результаті Настя Каменських змогла передати на потреби ЗСУ більше мільйона гривень та дві тонни гуманітарної допомоги.

До слова, під час туру в прифронтових містах деякі концерти відбувалися під постійні тривоги. Наприклад, у Кременчуці через повітряну тривогу Каменських мусила зупинити свій виступ й попрямувати до укриття. Втім, навіть там артистка влаштувала імпровізований концерт.

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