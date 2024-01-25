Настя Каменських показала обличчя без фотошопу і насмішила фанів кумедним фото

Українська співачка Настя Каменських на своїй сторінці в Instagram вирішила започаткувати рубрику imperfectNK, в якій буде ділитися фото без обробки та фотошопу.

У фотоблогу артистка вже розмістила свій перший, не дуже вдалий, кадр без ретуші. Як зазначила Каменських таким чином вона хоче закликати інших не соромитися своєї справжньої краси і, можливо, якихось недоліків:

"Я хочу започаткувати рубрику на свої сторінці #imperfectNK, де буду ділитись смішними, можливо, не дуже вдалими, але життєвими і реалістичними фото. Нехай це стане можливістю сприйняти зморшки у кутиках очей не як ознаку старості, а як привід подякувати за кожен щасливий момент, наповнений щирими посмішками", - прокоментувала виконавиця.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

На кадрі, яким поділилася Настя, вона зазнімкована з заплющеними очима, а на шкірі її обличчя видніються певні нерівності:

"Ми всі стаємо залежними від ідеальної картинки світу: гладенької шкіри, витончених форм, ідеальних пропорцій. Але забуваємо, що справжня краса у тому, щоб не боятись бути собою, бути справжніми, а не ідеальними", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських чесно зізналася, що погладшала і розповіла, як ставиться до своїх нових форм.

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