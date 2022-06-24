Настя Каменських присвятила новий англомовний трек українським переселенцям

Українська співачка Настя Каменських випустила нову англомовну ліричну композицію під назвою "Back Home".

У новій пісні "Back Home" Настя Каменських передала усю свою палітру почуттів та ностальгії за життям, яке було до війни. Пісня, ніби крик душі, що близький багатьом українцям. Вона починається з рядку – "I wanna go home".

За словами артистки, відчуття смутку знайоме мільйонам переселенцям, які вимушені були покинути свої домівки. Серед них величезна кількість внутрішньо переміщених осіб, а також за даними ООН близько 8 млн людей, котрі від початку війни покинули Україну.

"У нас є спільний біль і спільна мрія, щоб війна закінчилася. Дуже хочеться аби кожен опинився в своєму домі, і кожна домівка наповнилася теплом та радісними емоціями чи дитячим сміхом. Аби наша земля звільнилася від цих жахіть. І все це перетворилося на страшний сон, який поступово відійде у минуле".

Артистка, яка активно виступає на благодійних заходах та концертах, підтримує соціально важливі ініціативи на підтримку України, не перестає мріяти про найшвидшу перемогу.

"Щоразу виступаючи на підтримку України перед слухачами в різних куточках світу, я зі сльозами на очах згадую свій дім, друзів, рідних, колег, та спільні щасливі миті. Нас дуже гостинно та щиро зустрічає весь світ. І ми цьому безмежно вдячні. Але кожне серце тягнеться на українську землю до тієї щасливої буденності, яка, на жаль, розділилося на "до" та "після", – розповіла Настя.

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