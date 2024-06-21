Настя Каменських приїхала до України та здивувала сюрпризом відомого співака

Українська співачка Настя Каменських неочікувано з’явилась на прем’єрі свого дуету з OSTROVSKYI.

Так, зірки нещодавно випустили палкий трек "Гріхи" про почуття. До того ж днями у Києві відбувся допрем'єрний показ кліпу. Тож, редакція сайту ТСН.ua готова розповісти подробиці світського заходу, на якому було присутньо чимало зірок, блогерів, військових і лідерів думок. Зокрема, Анна Трінчер, POSITIFF, Michelle Andrade, Маша Кондратенко, ENLEO й інші.

Цікаво, що всі запрошені гості до останнього навіть не підозрювали, з ким OSTROVSKYI записав дует. Тож, заінтриговані зірки з нетерпінням очікували на кліп. І після промови режисера Юрія Катинського вся увага була прикута до екрана, де в кадрі після кліпу з Настею Каменських під гучні овації з'явилося її відеозвернення з подякою за співпрацю.

OSTROVSKYI презентує пісню "Гріхи"

OSTROVSKYI і Настя Каменських презентують пісню "Гріхи"

"Шкода, що сьогодні я не змогла бути з вами! Я була щаслива працювати з неймовірним талановитим Ostrovskyi. Я з великою насолодою дивлюсь, що створюють молоді артисти і я пишаюсь цим! Була рада стати частиною цієї роботи!" – емоційно висловилася співачка.

І вже за мить після цих слів NK зайшла до глядацької зали, шокувавши своєю появою всіх. Навіть для OSTROVSKYI це стало сюрпризом, адже він також не підозрював, що зірка погодиться приїхати до України й наживо заспівати для всіх гостей. Не втрачаючи нагоди артисти залюбки потішили присутніх новою піснею "Гріхи".

OSTROVSKYI і Настя Каменських презентують пісню "Гріхи"

OSTROVSKYI і Настя Каменських презентують пісню "Гріхи"

Ба більше, за час світського заходу було проведено декілька благодійних аукціонів. Зокрема, серед найцікавіших лотів – картина, намальована POSITIFF, участь в YouTube-шоу, укулеле, з підписом співака, можливість запропонувати артисту ескіз татуювання та інше. У результаті зіркам за вечір вдалося отримати 81 тис. грн. Тим часом збір триває й усі виручені кошти будуть передані на закриття потреб ударного взводу у складі 1-го Механізованого батальйону, 3-ОШБ.

OSTROVSKYI і Настя Каменських презентують пісню "Гріхи"

OSTROVSKYI і Настя Каменських презентують пісню "Гріхи"

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