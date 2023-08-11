Настя Каменських прогулялася Одесою у малиновій сукні-льолі, з-під якої засвітила спіднє

Українська співачка Настя Каменських повідомила, що наразі перебуває в Одесі. Вже сьогодні, 11 серпня, артистка відіграє благодійний концерт в одному з місцевих клубів.

А напередодні виконавиця влаштувала собі променад одеськими вулицями, ресторанами та пам'ятками архітектури. Фото з прогулянки зірка розмістила у себе в Instagram. У вільний від роботи день Каменських надала перевагу легкому та грайливому образу.

На вулицях Одеси артистку можна було побачити у сукні-льолі малинового кольору, з-під якої визирало спіднє Насті:

Настя Каменських в Одесі / Фото: instagram.com/kamenskux

"Привіт, Одесо! Щоразу, коли тут опиняюсь, ти приголомшуєш своєю красою і невпинною енергією: від свіжого морського бризу на Ланжероні, до променів сонця, що пробиваються крізь будинки на Дерибасівській. Ти яскрава, творча, захоплююча! Тому і концерти тут завжди наповнені особливими моментами", - поділилася емоціями Каменських.

Настя Каменських в Одесі / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських в Одесі / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських в Одесі / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських в Одесі / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських в Одесі / Фото: instagram.com/kamenskux

Також Настя зазначила, що її виступ у місті буде благодійним, а прибуток від заходу організатори перерахують медичному закладу Одеси на протезування та адресну допомогу пораненим військовим.

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських з'їздила до мами у село і поділилася враженнями. Також артистка показала знімки, на яких постає усміхненою без граму косметики.

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