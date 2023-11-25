Настя Каменських проігнорувала Потапа як автора своєї нової пісні: репер відповів

Українська співачка Настя Каменських днями випустила новий іспанськомовний трек "Tu y Yo" і гарячий кліп до нього.

Як співавтора цієї композиції артистка вказала Маріо Касереса, а спродюсований він був Алі Альваресом. Вони створили не один хіт для зарубіжних виконавців Bad Bunny і Maluma. А от свого чоловіка, репера і продюсера Потапа, Каменських не згадала ніде.

Настя Каменських у новому кліпі стала рудою

Про те, що він теж доклав руку до створення цієї пісні, Потап розповів особисто в себе в Instagram. Він зазначив, що пісня була написана декілька років тому, ще до COVID і повномасштабної війни, на студії у Маямі:

"Коли ви не знайомі з мовою, простота стає вашим дороговказом, коли ви намагаєтеся написати пісню. Ваші думки лише ковзають поверхнею, оскільки ваші обмежені знання не дозволяють вам копнути глибше. Так було, коли я розпочав творчий процес написання гарної пісні. Все, що я знав іспанською, були прості Hola! та Grasias. Але коли я увійшов до студії Алі Альвареса в Маямі, у мене виникла проста ідея пісні "Tu y Yo", або "Ти і я". І вгадайте, що? Алі сподобалася ця концепція і неймовірно талановитий Маріо Касерас попрацював над нею", - розповів про процес створення Потап.

Потап про трек Каменських Tu y Yo / Фото: instagram.com/realpotap

Чому Настя не вказала Потапа як автора цього треку – невідомо. До речі, це вже вдруге, коли Каменських проігнорувала чоловіка. До цього артистка випустила хіт "Зірка в небі" українською та іспанською мовами, ідея якого належить Потапу. Втім, виконавиця про це ніде не вказала.

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