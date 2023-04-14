Настя Каменських прокоментувала секс-скандал навколо Потапа і поставила крапку у чутках про їхнє розлучення

Українська співачка Настя Каменських вперше прокоментувала звинувачення артистки GIP C на адресу продюсера Потапа у сексуальних домаганнях.

У програмі "ЖВЛ" зірка зазначила, що це піар на імені її чоловіка, який будував кар'єру своїм талантом і працею:

"Ми з Льошею такі артисти – ми робили завжди свою кар'єру талантом і працею, своєю роботою. Хтось робить це інакшим способом, намагається за рахунок чужого ім'я, чужої слави собі зробити піар. Можу розчарувати цих людей, тому що, на жаль, перспективи там, результат буде дуже маленький. Тому що чимось це треба буде підкріплювати. Там треба буде все одно працювати. Там буде маленький спалах, щось трошки про це поговорять і все. Я за те, щоб працювати плідно і робити своє ім'я самостійно", - прокоментувала Каменських.

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Окрім того Настя офіційно раз і назавжди поставила крапку у чутках стосовно їхнього розлучення з Потапом. Артистка наголосила, що якщо вони й вирішать з чоловіком розійтися, то фани про це почують саме від них:

"Ми не розлучаємося з чоловіком. Не розлучилися і не розлучимося. Поки що точно. Я була завжди відвертою і відкритою до своїх прихильників, всі бачили мої блоги, всі бачили наше весілля. Всім я ділилася. Тому, якщо ми захочемо щось подібне сказати, повірте, ви дізнаєтеся першими від нас. Ми як такий тандем, намагаємося одне одного підтримувати. В нас нічого не змінилося, все як було. Тому, все добре", - сказала Каменських.

Нагадаємо, наприкінці березня цього року експідопічна Потапа GIP C спантеличила заявою, що колишній продюсер схиляв її до інтиму. За її словами, Потап пропонував їй непристойні речі в обмін на успішну музичну кар'єру. Ба більше, артистка стверджувала, що не лише її, а й інших дівчат він сексуально домагався.

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