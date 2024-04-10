Настя Каменських проміняла Потапа на молодого співака і вперше підтвердила їхній зв'язок

Артистка знову підігріла інтерес до свого особистого життя.

Українська співачка Настя Каменських проміняла репера Потапа на молодого виконавця і вперше підтвердила інформацію про їхній зв'язок.

Так, хоч артистка й не коментує постійні плітки про своє розлучення, але сама доливає масла до вогню. Співачка виклала доволі провокативне відео, де вона фліртує з молодим сексуальним артистом.

Кадри з кліпу Насті Каменських

У кадрі співак Ostrovskyi демонструє свій торс і татуювання та наливає для виконавиці келих молока, а Каменських в яскравій сукні з глибоким вирізом звабливо йому усміхається.

Настя Каменських заінтригувала неочікуваною співпрацею з молодим виконавцем

У Мережі давно ширяться чутки про те, що скоро Каменських випустить новий дует з молодим виконавцем Ostrovskyi, який і з'явився в цьому відео. Схоже, це і є та сама колаборація, яку так активно обговорювали користувачі.

До речі, артисти неодноразово були помічені разом за лаштунками українських благодійних концертів чи премій. Що це — дружба, майбутня співпраця чи все ж таки у Каменських і Потапа не все так добре і артистка закрутила роман із молодим співаком? Сподіваємось, скоро сама виконавиця розкриє усі карти

Кадри з кліпу Насті Каменських

Зазначимо, артисти були помічені під час знімань у Києві, тож, очевидно, над відео працювала українська команда.

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських поділилася, скільки коштів зібрала для ЗСУ завдяки другій частині благодійного туру "Я – Україна". Окрім того, артистка передала для військових гуманітарну допомогу.

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