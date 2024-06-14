Настя Каменських в прямому ефірі поставила на місце ведучого, який назвав війну "складною ситуацією"

Українська співачка Настя Каменських різко засудила висловлювання відомого мексиканського радіоведучого, який назвав війну в Україні "складною ситуацією".

Так, зараз артистка перебуває у Мексиці з прем'єрою треку MOLOKO і не втрачає нагоди на всіх радіостанціях і телеканалах нагадувати про криваві злочини РФ. Зокрема, днями NK відвідала один з прямих ефірів, під час якого виникло непорозуміння. Зокрема, мексиканський журналіст, розпитуючи про війну в Україні, назвав повномасштабне вторгнення "складною ситуацією". Своєю чергою, зірка мовчати не стала й одразу заперечила таке формулювання й виправила його.

"Мій любий, це не "ситуація", а справжня війна. І моя країна зараз переживає жахливі часи. Після того, як ти усвідомлюєш, що війна – це реальність, ти не можеш бути готовий до цього. Ніхто не може бути готовим до цього. Ми боремося. Ми маємо всього одне життя. І я хочу, щоб люди мене почули. Якщо хочеш когось пробачити – зроби це зараз. Якщо хочеш змінити це життя – зроби це зараз. Ми живемо тут і зараз", - наголосила NK.

Настя Каменських дорікнула журналісту, який назвав війну в Україні "складною ситуацією"

Після цього Настя у своєму фотоблогу ще раз підкреслила важливість розповідати про Україну всюди, де це можливо.

"На кожному шоу, у будь-якій частині світу, скільки б хейту на свою адресу я не отримувала, я буду продовжувати говорити про Україну. Бо весь світ має знати про силу українського народу, який бореться за право бути вільними і люди мають розуміти, кому і для чого необхідна ця допомога. У темні часи люди мають об'єднуватися та допомагати в міру своїх можливостей. Тільки так ми можемо вистояти. Але також варто не забувати жити та цінувати кожен момент тут і зараз, адже тільки зараз українці, як ніхто, розуміють, що завтра може не настати", - додала Каменських.

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських розповіла про спорт у своєму житті та як змінився її підхід до тренувань.

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