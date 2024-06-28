Настя Каменських проїхалася в київському метро й показала, як українці реагували на неї – відео

Українська співачка Настя Каменських проїхалася у київському метро.

Так, у фотоблогу артистки з'явилося відео, де вона разом зі співачкою Dannisha спускається у метро. Зокрема, зірки прокаталися у вагоні та перейшли між станціями. Каменських обрала для свого виходу підбори та сукню з квітковим принтом, а інша виконавиця – сукню вишневого кольору з відкритим вирізом на спині. До слова, українці з подивом озиралися та не могли повірити своїм очам.

"Перевірили ціни в метро", - написала Настя.

Настя Каменських прогулялася Хрещатиком і показалася в метро

Окрім того, Настя прогулялася Хрещатиком і теж зловила на собі багато поглядів з боку. Втім, все ж знайшлися сміливці, які підходили фотографуватися з зіркою.

У коментарях під дописом фани розділилися на два табори. Одним такий публічний вихід Насті видався незрозумілим, а решта ж була в захваті.

Ці погляди – це щось. Наче привида побачили

Будь-яка гарно вдягнена вродлива дівчина у сукні приверне увагу заклопотаного люду у метро, тим паче Настя

Прикольно, люди не вірять своїм очам

Нагадаємо, нещодавно співак Позитив прокоментував чутки про особисте життя Насті Каменських. Зокрема, відреагував на те, чи дійсно Потап зраджує Каменських з його колишньою дружиною.

Настя Каменських дорікнула журналісту, який назвав війну в Україні "складною ситуацією"

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