Настя Каменських прозорою обтислою сукнею з вишивкою підкреслила розкішну фігуру

Артистка розповіла, як ставиться до бодіпозитиву.

Українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно розповіла, як їй пропонували інтим за гроші, знялася у розкішній фотосесії.

Зірка стала окрасою глянцю Viva, під час знімань у якому приміряла образ мексиканки. Фани побачать знаменитість у невагомій прозорій сукні-русалонці з вишивкою. Вбрання артистки ідеально підкреслило її струнку фігуру.

instagram.com/kamenskux

У інтерв'ю виданню Каменських розповіла про своє ставлення до бодіпозитиву. Настя чесно зізналася, що певний час не приймала своє тіло і часто відчувала тиск з боку суспільства.

instagram.com/kamenskux

"Я прекрасно розумію, як дівчата почуваються, коли "не вписуються" в параметри інших. Незважаючи на те, що я неодноразово розповідала, що схильна до повноти і працюю над собою, люди все одно знаходять в мені вади. Була пухкенькою - погано. Схудла - теж все не так. Нікому не догодити, але я і не планую. Моє тіло - моє діло. Це моє рішення, і я прагну до результатів, які будуть подобатися особисто мені. У кожного свої параметри і погляди на ідеальну зовнішність. І важливо не підлаштовуватися під інших, а тільки під себе і свої відчуття. Тому тут питання поваги чужих кордонів. Я хотіла донести думку, щоб дівчата не соромилися себе і не піддавалися осуду оточуючих. Але при цьому не опускали руки і любили себе в такій формі, в якій їм комфортно", - наголосила Настя.

Нагадаємо, не так давно Настя Каменських у обтислій неоновій сукні похизувалася розкішними формами. Артистка поділилася спокусливим знімком.

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