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Настя Каменських публічно звернулася до Потапа і висловилася про його кар'єру за кордоном

Настя Каменських публічно звернулася до Потапа і висловилася про його кар'єру за кордоном

Потап і Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Артист наразі активно займається творчістю та навіть взяв нове сценічне ім'я Slavic Balagan.

Українська співачка Настя Каменських вперше за тривалий час звернулася до чоловіка, продюсера та репера Потапа, і висловилася про його кар'єру.

Артист наразі активно займається творчістю. Потап намагається розвивати музичну кар'єру за кордоном та навіть змінив сценічне ім'я на Slavic Balagan. До слова, репер вже встиг випустити перший доволі провокативний трек Trumpumpum.

Настя Каменських відреагувала на це. В Instagram-stories виконавиця підтримала чоловіка. Співачка зазначила, що це дійсно яскравий початок кар'єри Slavic Balagan. Окрім того, виконавиця закликала підписників послухати композицію, адже залишила на неї гіперпосилання.

Настя Каменських звернулася до Потапа / © instagram.com/kamenskux
Настя Каменських звернулася до Потапа / Фото: instagram.com/kamenskux

"Вітаю з яскравим початком Slavic Balagan", - звернулася до чоловіка Настя Каменських.

Нагадаємо, Потап наразі перебуває за кордоном, де розвиває кар'єру і називає себе "європейським артистом". Нещодавно редакція сайту ТСН.ua більш детально писала, чим займається репер.

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