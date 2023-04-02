Настя Каменських різко відповіла, чому в неї немає дітей: "Ми не всесильні"

Українська співачка Настя Каменських різко відповіла, чому в неї немає дітей, зокрема після майже чотирьох років шлюбу з продюсером та репером Потапом.

За словами Насті, її обурюють такі запитання. Виконавиця переконана, що діти – це особиста справа кожної сім'ї, і обговорювати їхнє народження мають право лише майбутні батьки. Також Каменських обурює, коли їй дорікають, що у неї той вік, що час вже стати мамою.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

"Що ж це питання вагітності постійно задають всім і завжди? Для жінок неймовірно важливо мати можливість бути собою, довіряти собі, своїм цінностям, принципам та поглядам на життя. Коли з'явиться дитина, коли зародиться нове життя — це особисте питання кожної сім'ї, і його мають вирішувати між собою тільки майбутні мама і тато. Аж ніяк не родичі, друзі, ті, хто любить роздавати поради на кшталт: "Тобі пора вже, на що ти витрачаєш своє життя?", - розповіла артистка в інтерв'ю Viva!

Співачка наголосила, що народить дитину тоді, коли вважатиме за потрібне і не плануватиме конкретний час її появи на світ.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

"Ми всі різні, у кожного свій шлях, свій "таймінг" життя і важливих подій. Станеться, коли станеться. Ми не всесильні і планувати на конкретний час нове життя я не вважаю правильним, як мінімум навіть з поваги до майбутньої дитини. Нова душа приходить у цей світ тоді, коли вона це відчує. Дитина — це нова історія в житті кожної жінки. А для кожної історії є свій час", - наголосила артистка.

Нагадаємо, нещодавно у Мережі з'явилися плітки, що Настя Каменських та Потап розлучаються. Таки чутки поширилися після того, як репера звинуватили у харасменті та зрадах дружині. Згодом Потап вийшов на зв'язок та відповів, чи дійсно це так.

Читайте також: